11.07.2019 h 12:47 commenti

Sorpresa a rubare su un camper, minaccia i poliziotti con un sasso. Disarmata con lo spray

La donna aveva commesso il furto ieri sera alle Badie e quando è stata bloccata ha cercato in tutti i modi di opporre resistenza

Scoperta dopo aver messo a segno un furto all'interno di un camper, ha minacciato con una pietra i poliziotti che, per disarmarla, sono stati costretti a spruzzarle in faccia lo spray urticante. E' successo ieri sera, 10 luglio, alle Badie. Protagonista una nomade 37enne, poi denunciata per furto aggravato, possesso di oggetti atti all'offesa, resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale.

La donna è stata vista forzare la finestra di un camper parcheggiato tra via Ferraris e via De Sanctis. La pattuglia delle Volanti l'ha intercettata in via del Lazzeretto, all'altezza del nuovo parcheggio. La donna era in bici ed è stata bloccata. A quel punto ha raccolto il sasso e si è scagliata più volte contro i poliziotti, prima che riuscissero a neutralizzarla. Addosso alla donna sono stati trovati oggetti trafugati dal camper, che sono stati restituiti al proprietario.