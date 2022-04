03.04.2022 h 10:47 commenti

Sorpresa a rubare in un appartamento con una bambina di 11 anni, arrestata dai carabinieri

In manette una diciannovenne. I proprietari di casa sono stati allertati dai rumori e hanno scoperto la malvivente. La minore e stata trasferita in un centro di accoglienza. La donna sarà processata per direttissima

Insieme ad una bambina di 11 anni ha tentato di mettere a segno un furto in un appartamento nella zona del Soccorso, nei pressi di via Siena. In manette ieri, sabato 2 aprile, è finita una giovane di 19 anni, di nazionalità serba, proveniente da un campo nomadi di Milano. A tradire la donna sono stati i troppi rumori che hanno richiamato l’attenzione dei proprietari di casa che l’hanno colta sul fatto e immediatamente hanno avvertito i carabinieri. Insieme alla malvivente è stata identificata una bambina di 11 anni che per l’età non è imputabile. La piccola è stata affidata ad un centro di accoglienza per minori. La diciannovenne, che dovrà rispondere di tentato furto con l’aggravante di avere coinvolto una minore di 14 anni, è stata trovata in possesso di diversi attrezzi da scasso tra cui una lastra usata per forzare le serrature.

