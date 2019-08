27.08.2019 h 06:23 commenti

Sopralluogo pista ciclabile Vaiano Prato, entro la prossima estate l’inaugurazione

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un ponte in acciaio in località Camino, il progetto, per un valore di oltre un milione di euro, prevede anche la realizzazione di un passaggio in sicurezza sulla 325 e l'attraversamento de La Briglia

Ancora un anno di lavori e la pista ciclabile di collegamento fra Prato e Vaiano tornerà ad essere agibile, ma con un tracciato diverso rispetto a quello programmato oltre 15 anni fa.

Per evitare i continui crolli, dopo la galleria, il percorso prevede un ponte in acciaio di una 70 metri che attraversa il Bisenzio e poi un collegamento in sicurezza lungo la 325 fino all’ingresso dell'abitato de La Briglia, da dove poi si collegherà con la pista ciclabile a nord del paese. Un lavoro di oltre un milione di euro realizzato in collaborazione fra la Regione, il Comune di Prato e quello di Vaiano.

“Per tutto il mese di agosto e di settembre – ha spiegato il sindaco di Vaiano Primo Bosi – possiamo lavorare sull’alveolo del fiume e quindi verranno posti i pilastri, durante l’inverno invece, per rispettare le norme imposte dal genio civile, ci trasferiremo nell’abitato della Briglia per poi tornare a lavorare sul fiume a marzo. Entro la prossima estate taglieremo il nastro”.

I lavori invernali prevedono un camminamento in sicurezza di quasi 300 metri sulla 325 con delle strutture parapedonali, poi la ciclabile entrerà in paese passando per i giardini della Curia che saranno riqualificati, arriverà in piazza della Repubblica, si immetterà in via Ciampi e infine in via Fattori dove si riallaccerà alla ciclabile già esistente.

Il progetto presentato alla Regione prevede anche aree di sosta per le biciclette sia alla stazione di porta al Serraglio che a quello di Vaiano.

“Finalmente – ha spiegato il sindaco di Prato Matteo Biffoni riapriremo questo pezzo di ciclabile chiuso dal 2013, un percorso importante che si innesta su quello più ampio della Via della Lana e della Seta e della ciclabile del Sole che parte da Verona e arriva a Bologna. Una risposta che la cittadinanza aspettava da tempo.”

Il ponte avrà anche le spallette in materiale trasparente ed è stato pensato per non impattare troppo con l’ambiente.

"La Regione Toscana – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – coofinanzia il progetto con 590 mila euro, un’opportunità anche per il rilancio del turismo visto che poi sarà collegata con quelle della piana fiorentina, per la cui realizzazione sono stati stanziati 14 milioni,e con la ciclovia dell’Arno.”

La pista ciclopedonale è stata selezionata per essere finanziata, attraverso il bando regionale per lo Sviluppo delle infrastrutture a basso impatto e l’incremento della mobilità ciclopedonale che attinge dai Fondi europei Por Fesr 2014-2020. Le altre risorse saranno impegnate direttamente dal Comune di Vaiano, circa 350 mila euro, e da quello di Prato, 80 mila euro. Tra i progetti futuri, anche il prolungamento della ciclabile di Vaiano fino a Vernio.



