Biffoni esprime tutta la sua preoccupazione e chiede interventi rapidi su più fronti: "Innanzitutto è fondamentale, se possibile, intervenire sugli spazi ancora sfruttabili al Santo Stefano con interventi immediati, perché all'ospedale c'è il personale sanitario, la strumentazione e la prossimità ai reparti e alla terapia intensiva - ribadisce il sindaco -. Non sono un esperto ma ho contatti quotidiani con il personale sanitario ospedaliero e del territorio: è evidente come già nelle prossime ore sia necessario valutare l'avviamento dei lavori e partire, la rapidità è fondamentale davanti a questo andamento della curva di contagio".

Il sindaco auspica interventi a 360 gradi: "Dobbiamo prenderci le responsabilità che servono per tutelare la salute della comunità anche facendo scelte dolorose se serve. Ogni provvedimento utile a frenare i contagi deve essere preso anche a livello regionale".

Ci vorranno almeno 25 giorni per trasformare l'ex Creaf in un ospedale per malati Covid non acuti. Troppo tempo rispetto alla saturazione degli ospedali e a una curva del contagio che non sembra arrestarsi nonostante le limitazioni, seppur parziali, a spostamenti e ad attività decise dal governo. Per questo il sindaco Matteo Biffoni e i vertici dell'Asl Toscana Centro stanno valutando un'opzione rapida che permetterebbe di ottimizzare tempo e risorse. L'idea è quella di sfruttare gli spazi cosiddetti modulari dell'ospedale di Prato. Si tratta di porzioni di edificio attigue all'ingresso del Santo Stefano vuote, inutilizzate e chiuse da grate di ferro che possono essere sistemate in pochissimo tempo per allargare la superficie del nosocomio.Questo è possibile grazie a una precisa scelta modulare fatta in sede di progettazione dei nuovi ospedali come quello pratese in modo da renderli flessibili e adattabili alle future esigenze. Il sopralluogo del sindaco Biffoni, dei vertici della protezione civile regionale e della direttrice del Santo Stefano Daniela Matarrese si è svolto attorno all'ora di pranzo di oggi, 4 novembre come dimostra questa foto.Se attuata, tale soluzione permetterebbe di allestire nuove aree Covid per non acuti dentro lo stesso ospedale in tempi molto più brevi e con la sicurezza sanitaria di essere parte di una struttura ospedaliera in modo che eventuali aggravamenti vengano trattati in tempo reale e non dopo pericolosi minuti di tempo che la distanza tra il Santo Stefano e l'ex Creaf comportano. Tali spazi, a destra e a sinistra dell'ingresso dell'ospedale, potrebbero ospitare circa 100 posti letto ciascuno. Attrezzare entrambi i lati del nosocomio costa sicuramente meno rispetto ai 5 milioni di euro previsti per i due immobili scelti dentro l'ex Creaf, ma soprattutto sarebbe un investimento che resta anche dopo l'emergenza Covid.