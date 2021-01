21.01.2021 h 17:49 commenti

Sopralluogo di Comune e Asl all'ex Creaf dove sorgerà il centro per la seconda fase della vaccinazione

L'idea di massima è quella di effettuare mille vaccinazioni al giorno che potrebbero raddoppiare dopo 21 giorni. Intanto, però, la Regione ha sospeso la somministrazione della prima dose fino al ripristino regolare delle consegna da parte di Pfizer

(e.b.)

Nel giorno in cui la Regione Toscana proroga la sospensione della somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid Pfizer per un tempo ancora da definire a causa della scarsità del prodotto, a Prato Asl e Comune hanno effettuato un sopralluogo all'ex Creaf per verificare la congruità degli spazi della seconda palazzina sanitaria per ospitare la vaccinazione di massa che dovrebbe partire a febbraio con gli ultraottantenni e con gli insegnanti. Il condizionale è d'obbligo dato che al momento non si hanno certezze sulle quantità di dosi a disposizione. E' prevista una nuova spedizione di 29.250 vaccini il 25 gennaio e sono garantite tutte le seconde dosi delle vaccinazioni fatte fino a oggi ai sanitari e nelle rsa, ma per il resto bisognerà attendere qualche certezza in più sui numeri. La Pfizer intanto avrebbe comunque garantito la ripresa regolare delle consegne a partire dalla prossima settimana.Il sopralluogo di oggi, a cui le nostre telecamere non sono state ammesse, è stato utile per verificare l'organizzazione degli spazi rispetto al personale a disposizione, i percorsi in entrata e in uscita e la presenza di parcheggi. L'idea di massima è quella di effettuare mille vaccinazioni al giorno che potrebbero raddoppiare dopo 21 giorni quando sarà necessario somministrare la seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. Cifre che potrebbero essere ridimensionate se il numero di vaccini dovesse essere inferiore alle attuali previsioni e se a livello regionale sarà stretto un accordo di collaborazione con i medici di medicina generale come accade per la campagna vaccinale antinfluenzale e contro la meningite.Al momento l'altro edificio sanitario allestito all'ex Creaf, continuerà a essere utilizzato per i malati Covid anche se il numero dei ricoveri al momento è basso. Asl e Regione non vogliono farsi trovare "scoperti" nel caso di una terza ondata.