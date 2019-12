Controllo a sorpresa, ieri 8 dicembre, delle guardie zoofile di Earth Prato all’interno del circo Royal, attendato a Prato in questi giorni. Lo scopo era verificare l’idoneità alloggiativa degli animali presenti. Fortunatamente dal sopralluogo non sono emerse irregolarità e gli animali sono apparsi in buone condizioni sia di salute sia di mantenimento.

Le guardie di Earth si sono mosse dopo aver ricevuto, negli ultimi giorni, numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

"Come associazione protezionistica - aggiunge il presidente di Earth Prato Cristiano Giannessi - siamo contrari all’utilizzo di animali nei circhi considerando questa una visione obsoleta degli stessi. Dobbiamo tutti sperare che il nostro legislatore si esprima quanto prima con una norma nazionale volta ad azzerare totalmente la presenza degli animali nei circhi, fino a quel momento i comuni possono fare ben poco, fortunatamente il regolamento di Prato fa esplicito riferimento al rispetto delle linee guida Cites, in mancanza del quale probabilmente non sarebbe stato possibile nemmeno effettuare il sopralluogo".

Sulla vicenda è stato presentato dal gruppo Fratelli d'Italia, un ordine del giorno che impegna il Comune di Prato a vietare sul proprio territorio spettacoli circensi, mostre viaggianti ed ogni forma di spettacolo in cui si usano e si sfruttano, contro natura, gli animali. "Nel nostro ordine del giorno - spiega il capogruppo Claudio Belgiorno - pensiamo anche a valorizzare quei circhi che non utilizzano animali come spettacolo. Riguardo al circo presente in viale Marconi, abbiamo lanciato una campagna sui social "Boicotta anche tu" invitando i pratesi a non partecipare a questo tipo di evento".

"Il regolamento comunale di Prato per la tutela ed il benessere degli animali in città -- per quanto riguarda il circo con animali fa un preciso riferimento al rispetto delle linee guida Cites e fortunatamente abbiamo constatato come tutti i requisiti siano stati rispettati. Fra gli animali presenti leoni, tigri ed una giraffa, ma anche zebre e cavalli. In tutti i casi i recinti erano molto puliti, le dimensioni rispettavano quanto consigliato nelle linee guida Cites, l’acqua sempre presente e ben pulita. Nel caso della giraffa abbiamo constatato come avesse anche la possibilità di entrare in uno spazio chiuso, con temperatura monitorata e riscaldata. I registri di carico e scarico ed i documenti degli animali erano tutti in regola. Tutti gli animali sembravano equilibrati ed a proprio agio nel contesto. Non abbiamo constatato la presenza di animali quali elefanti ed ippopotami, per cui sono necessarie particolari accortezze".