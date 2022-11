17.11.2022 h 17:16 commenti

Sopralluogo al nuovo palasport di San Paolo: lavori ultimati entro la prossima estate

Stamani il presidente della Provincia Francesco Puggelli e il sindaco Matteo Biffoni hanno visitato il cantiere dell'impianto che sarà a disposizione sia delle scuole del polo sia delle società sportive pratesi

Saranno ultimati nell’estate del 2023, in tempo per l’avvio dell’anno scolastico, i lavori per il nuovo palazzetto dello sport di San Paolo: un complesso multidisciplinare a disposizione di tutta la città dove oggi, 17 novembre, si è svolto il sopralluogo congiunto del presidente della Provincia Francesco Puggelli e del sindaco di Prato Matteo Biffoni acompagnati dal direttore dei lavori, l’architetto Antonella Cacciato.

Il nuovo palazzetto dello sport di San Paolo è uno dei progetti principali su cui congiuntamente Provincia e Comune hanno fin da subito lavorato in sinergia, consapevoli dell’importanza dell’opera non solo per la popolazione studentesca ma per tutta Prato. L’impianto, lo ricordiamo, si comporrà di due palestre (una di proprietà della Provincia, l’altra del Comune), una per il basket e pallavolo dotata di tribuna da 200 posti e una per la ginnastica, ogni palestra avrà i propri spogliatoi e saranno a disposizione in orario scolastico per l’attività fisica degli studenti, mentre in orario extra scolastico potranno essere utilizzate dalle numerose società sportive pratesi.

“Quello che inizialmente doveva essere un semplice impianto scolastico, che come Provincia avremmo realizzato con il finanziamento del Miur. sarà invece uno dei principali impianti sportivi cittadini grazie al fatto che sia la Provincia che il Comune hanno deciso di mettere proprie risorse per realizzare una struttura multidisciplinare, all’avanguardia e attrezzata per tutta la città”, ha dichiarato il presidente Francesco Puggelli.

La realizzazione delle palestre ha richiesto un investimento di oltre cinque milioni di euro, tre dei quali messi a disposizione dalla Provincia di Prato di cui due milioni erogati tramite il Miur e 1.185.780,47 euro di risorse proprie; il Comune di Prato ha investito i restanti 1.914.219,53 euro. “Un investimento importante di cui c’era bisogno - ha aggiunto il sindaco Matteo Biffoni - Dotare il polo scolastico di un impianto sportivo era il primo obiettivo ma avevano anche un’altra esigenza: dotare la città di un nuovo palazzetto dello sport e siamo molto soddisfatti del risultato. Ci dicono che questa sarà una delle migliori palestre in Italia a servizio della ginnastica artistica e questo mi riempie d’orgoglio considerando la lunga tradizione che Prato ha in questa disciplina. Per il prossimo anno scolastico e agonistico saremo in grado dunque di mettere a disposizione una struttura così per i nostri studenti e i nostri atleti".