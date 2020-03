24.03.2020 h 10:01 commenti

Sono una ventina i medici di famiglia in quarantena, preoccupazione per il sistema sanitario

Al momento a Prato risulta un medico positivo, gli altri sono a casa in isolamento e i colleghi cercano di sostituirli. Presto verranno iscritti 22 nuovi dottori all'Ordine. Benelli: "Accelerare i tempi di iscrizione"

Medici di famiglia in affanno per l'emergenza coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Regione uno al momento risulta contagiato ed è ricoverato al Santo Stefano. Ci sono però i dottori in quarantena per aver avuto contatti con persone infettate. secondo l'Ordine dei medici di Prato sono almeno venti in questa situazione. A lanciare l'allarme il presidente Guido Moradei: “Molti colleghi sono in quarantena – spiega – e quindi il sistema sanitario inizia ad essere in difficoltà. Cerchiamo di aiutarci fra noi ma non è facile visto la particolarità del momento. Aspettiamo ancora i dispositivi di protezione che ci hanno promesso. Intanto all'emergenza Covid si sommano le influenze e le altre patologie che, comunque, si manifestano sempre”.

Proprio oggi la regione dovrebbe far partire lo screening sierologico sul personale sanitario: “saranno 25 mila - ha detto il presidente Enrico Rossi - i medici, infermieri e operatori coinvolti”.

In questo scenario, secondo il consigliere dell'ordine Livio Benelli, ci sono 22 neomedici che hanno sostenuto l'esame di stato e aspettano solo di essere iscritti all'Ordine e iniziare la professione. “Un problema che verrà risolto a breve – commenta Moradei – la procedura prevede che la commissione si riunisca e poi proceda all'iscrizione, prassi che in questo momento non si può espletare. Stiamo quindi lavorando per una procedura diversa. Questi medici servono sul territorio”. Non ci sono, invece, adesioni da Prato al bando della protezione civile per prestare servizio in Lombardia.

Per cercare di creare meno affollamento negli ambulatori da qualche giorno la Regione Toscana ha attivato il codice via mail o sms per le ricette dematerializzate. “Il paziente – continua Moradei – riceve un codice che consegna direttamente al farmacista senza passare dall'ambulatorio. Un servizio importante che però esclude alcune prescrizioni come ad esempio l'insulina, spero che presto venga esteso a tutti i farmaci”.

