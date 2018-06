08.06.2018 h 13:10 commenti

"Sono un'assistente sociale", si fa aprire da una 83enne e la deruba

L'ennesimo raggiro ai danni degli anziani è avvenuto ieri mattina a San Giusto. La vittima si è accorta della truffa solo quando la malvivente si era allontanata con un paio di orecchini e una collana d'oro

Si è spacciata per un'assistente sociale mandata dal Comune ed è riuscita a farsi aprire la porta da una donna di 83 anni, che abita in zona San Giusto. Poi, una volta dentro casa, ha approfittato di un momento di distrazione dell'anziana per rubare una collana e un paio di orecchini d'oro.

L'ennesimo raggiro ai danni di un'anziana pratese è successo ieri mattina, intorno alle 10.30. Quando la vittima si è resa conto di essere caduta nella trappola era ormai troppo tardi e della truffatrice non c'era più traccia. Sul posto è intervenuta la polizia con le Volanti. Gli agenti hanno raccolto la descrizione della malvivente, una donna che parlava con accento dell'est Europa. La questura rinnova l'invito a non aprire mai la porta a sconosciuti e, in caso di dubbi, a chiamare i numeri d'emergenza 112 e 113.