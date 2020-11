12.11.2020 h 14:57 commenti

Sono sottoposte a quarantena ma vengono trovate a camminare in strada, denunciate due donne

Di fronte alla contestazione dei poliziotti le due hanno provato a giustificarsi dicendo di essere negative al tampone ma non avevano nessuna documentazione per provare la circostanza

Stavano camminando in via Reggiana ma quando sono state fermate per un normale controllo da una pattuglia delle Volanti, i poliziotti hanno scoperto che entrambe sarebbero dovute restare a casa in quanto sottoposte a quarantena. E' successo verso le 19 di ieri, 11 novembre, protagoniste due donne di nazionalità albanese, di 22 e 44 anni. Entrambe hanno provato a giustificarsi dicendo di essere negative al tampone, ma alla richiesta degli agenti non hanno saputo produrre nessuna documentazione che lo attestasse. Pertanto sono state tutte e due denunciate per la violazione delle disposizioni contenute nel dpcm anti contagio.

Edizioni locali collegate: Prato

