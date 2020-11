13.11.2020 h 14:58 commenti

Sono sei le vittime del covid a Prato oggi e tornano a crescere anche i nuovi casi

Accertati 226 nuovi positivi in provincia, mentre in Toscana è un'altra giornata da dimenticare per i decessi che sono stati in tutto 55. Rallenta, invece, l'incremento di pazienti ricoverati nei vari ospedali

Dopo qualche giorno di tregua sotto quota 200, il numero dei nuovi casi positivi al covid in provincia di Prato, è tornato nuovamente a salire. Oggi sono 226 in più di ieri per un totale di 6.450 casi da inizio pandemia. Peggiora anche il bilancio dei decessi che sono ben sei contro i due di ieri. Le vittime sono due uomini di 85 e 93 anni e tre donne (82, 92 e 93 anni) tutti di Prato e una donna di 63 anni che abitava a Cantagallo.

Più tardi l'Asl fornirà il dettaglio dei casi suddivisi per Comune . Intanto, però, la provincia di Prato con 2.503 casi per 100.000 abitanti resta quello con più alta incidenza dell'intera regione.

Diamo ora un'occhiata alla situazione in Toscana dove i casi odierni di positività al coronavirus sono 2.478 (1.887 identificati in corso di tracciamento e 591 da attività di screening). I guariti crescono del 5,7% (1.210 in più rispetto a ieri) e raggiungono quota 22.408 (il 30,1% dei casi totali). Torna a salire il numero di tamponi eseguiti che sono stati 18.423 con 8.687 i soggetti testati, di cui il 28,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.318 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 50.129 con 1.921 ricoverati (12 in più rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (9 in più). Oggi si registrano in Toscana 55 nuovi decessi: 28 uomini e 27 donne, con un'età media di 85 anni.

(notizia in aggiornamento)