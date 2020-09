01.09.2020 h 17:46 commenti

Sono partiti i lavori alla scuola media di Montemurlo, tutto pronto per il rientro

Il Comune si prepara ad accogliere il rientro in classe degli studenti nel rispetto delle norme anti- Covid. Per ottenere il corretto distanziamento tra gli alunni, è stato ampliato il locale della mensa al piano terra e di alcune aule poste al piano terra e al terzo piano

Stanno andando avanti a ritmo sostenuto i lavori di adeguamento alle norme di distanziamento sociale anti- Covid di alcune aule e del refettorio della scuola media “Salvemini- La Pira” di Montemurlo. Il Comune si prepara ad accogliere in classe gli studenti in piena sicurezza. Grazie a 90 mila euro di fondi Pon (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020), il Comune sta portando avanti il progetto di adeguamento della scuola che ammonta complessivamente a 105 mila euro. Gli operai non si sono fermati neppure ad agosto per concludere in tempo gli interventi di adeguamento.

Nel dettaglio, per ottenere il corretto distanziamento tra gli alunni, è stato ampliato il locale della mensa al piano terra e di alcune aule poste al piano terra e al terzo piano. I lavori hanno visto la demolizione dei tramezzi interni, la modifica delle aperture delle singole classi e il rifacimento delle pavimentazioni. Sono stati svolti lavori impiantistici per lo spostamento degli impianti elettrici ordinari, di emergenza e dei dati tra cui le lavagne Lim. Gli interventi di adeguamento servono anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità all'interno della scuola.

"In questi mesi gli uffici comunali non si sono mai fermati ed hanno studiato i metodi per la ripartenza della scuola in piena sicurezza. Anche ora non ci fermiamo e continuiamo a lavorare per avere tutto pronto ed in ordine per la ripresa della scuola tra pochi giorni".

Non ci sono, invece, criticità sulle scuole dell'infanzia e primarie che rispettano gli standard di distanziamento. Ripartiranno regolarmente anche il servizio mensa nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e il pre e post scuola.

