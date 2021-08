27.08.2021 h 18:11 commenti

Sono dieci gli infermieri pratesi No-vax, in partenza le lettere di sopensione dal lavoro

Saranno recapitate dall'ordine e dal datore di lavoro, per loro niente stipendio fino alla regolarizzazione della vaccinazione. Nel territorio di competenza dell'Asl Toscana Centro il personale sanitario non vaccinato raggiunge quota 1.700

Sono dieci gli infermieri No-vax iscritti all'ordine di Prato che verranno sospesi dal lavoro e rimarranno senza stipendio se non si metteranno in regola nei tempi previsti. Sugli oss non ci sono numeri dettagliati a livello pratese ma sicuramente ci saranno i due operatori a cui il giudice del lavoro ha dato torto (leggi) . Per loro nei prossimi giorni partiranno le lettere da parte dell'ordine e del datore di lavoro. “Tutto sommato – spiega Gabriele Panci presidente dell'ordine degli infermieri – un numero abbastanza esiguo, visto che gli iscritti sono 1.500. La comunicazione è arrivata dall'Asl Toscana Centro ieri, dopo l'invio della documentazione ad aprile. A questo punto se non regolarizzano la loro posizione restano sospesi fino al 31 dicembre. Non è però possibile scindere il dato per capire se sono lavoratori del settore pubblico o privato, visto che non c'è l'obbligo, da parte degli iscritti, di indicare dove prestano servizio”. Impossibile quindi risalire anche alla qualifica di ciascuno. Ovviamente alcune figure altamente specializzate, sono più difficili da sostituire rispetto a quelle generiche.La normativa, per ora, ha stabilito l'ultimo giorno dell'anno come termine per la durata della sospensione dal lavoro e dello stipendio. Se non ci saranno ulteriori proroghe, quindi, i No vax potrebbero, con l'inizio del 2022, essere reintegrati nel loro posto di lavoro.Secondo i dati forniti da Asl Toscana Centro, nel settore pubblico gli operatori sanitari non in regola con le vaccinazioni sono 725 su un totale di 14mila, 358 hanno inviato la documentazione. Per 110 sono già partito gli avvisi di inadempienza. In totale, tra i lavoratori del settore sanitario privato e quello pubblico, i non vaccinati risultano essere 1.700.Sulla questione vaccini interviene anche la Cgil Fp regionale: “Senza sostituzioni immediate si rischia di mettere in crisi i servizi verso i cittadini e di scaricare il peso di tali assenze ai lavoratori in servizio. No al blocco delle assunzioni, va rimessa a regime tutta l’offerta sanitaria”