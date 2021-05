23.05.2021 h 14:34 commenti

Sono 39 i nuovi casi di Covid a Prato. Oggi segnalate altre due vittime

Il bollettino della Regione fa il punto sulla pandemia. Buone notizie dagli ospedali dove prosegue il calo dei ricoverati

Sono 39 i nuovi casi di Covid accertati a Prato nelle ultime 24 ore, praticamente il 10% dei 382 dell'intera Toscana. Rispetto a ieri si registra quindi un leggero calo nel numero di contagi. Purtroppo sono pratesi anche due delle 8 vittime segnalate nel bollettino della Regione. Il totale dei decessi attribuiti al Covid nella provincia di Prato sale così a 577. Gli ultimi sono una donna di 74 anni di Cantagallo e un uomo di 82. Entrambi erano ricoverati al Santo Stefano.

Poco meno di 17mila, invece, i tamponi analizzati nei vari laboratori toscani con il 2,3% di questi che è risultato positivo. Il tasso sale al 6% sulle prime diagnosi.

Continuano a svuotarsi gli ospedali della regione: oggi i ricoverati sono 760 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 135 in terapia intensiva (9 in meno). Al Santo Stefano ci sono 73 pazienti Covid in area medica e 16 in terapia intensiva. Abbiamo poi 40 ricoverati a La Melagrana e 29 al Centro Pegaso.

L'età media dei 382 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa mentre quella delle otto persone decedute è 79,8.