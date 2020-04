02.04.2020 h 21:04 commenti

Sono 28 i tamponi positivi alla Rsa di Comeana. La rabbia dei sindaci: "Da giorni chiedevamo di fare i test"

In serata l'Asl ha comunicato i risultati: contagiati 14 pazienti e altrettanti operatori della struttura. Sono già cinque i decessi tra gli ospiti. A questo punto è piena emergenza

L'Asl Toscana Centro ha da poco informato il Comune di Carmignano che sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati alla Rsa “Casa Accoglienza Anziani” di Comeana. Su 53 tamponi effettuati 28 sono risultati positivi: si tratta di 14 operatori e 14 utenti. “Quello che successo è un fatto di una gravità inaudita - afferma il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti con il collega di Poggio a caiano Francesco Puggelli -. A più riprese, anche insieme agli altri sindaci della provincia, abbiamo chiesto in via ufficiale e a gran voce di estendere l'indagine epidemiologica relativamente al caso della Rsa di Comeana. Non siamo mai stati ascoltati. Soltanto ieri, dopo quasi un mese dalla scoperta del primo caso di positività al Covid-19, sono stati fatti i tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori. Dai tamponi è emersa una situazione di una gravità inaudita: 14 operatori e 14 utenti sono risultati positivi. Chiediamo spiegazioni, ma soprattutto un intervento urgente per arginare questa situazione e tutelare la salute dei nostri concittadini”.

Sono già cinque i decessi per Covid-19 tra gli ospiti della struttura. Adesso questa notizia che ne fanno un vero e proprio focolaio.

“Obiettivo primario è la tutela della salute degli ospiti, dei familiari e di tutta la cittadinanza - proseguono -. Di concerto con la Società della Salute e l'Azienda Sanitaria stiamo ora lavorando per individuare una soluzione per trasferire gli ospiti in un'altra struttura”.