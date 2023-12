03.12.2023 h 06:09 commenti

Sondaggio Pd: promosso l'operato di Biffoni anche durante l'alluvione ma restano top secret le risposte sul gradimento dei candidati

Winpoll ha sentito un campione di 800 pratesi suddivisi per classi di età e sesso in modo da rispettare la popolazione residente. A sorpresa i maggiori apprezzamenti al sindaco arrivano dagli elettori 5 Stelle. Un candidato di centrosinistra preferito rispetto ad uno di centrodestra

(e.b.)

Il Partito Democratico di Prato decide di rendere pubblico il sondaggio effettuato tra il 27 e il 29 novembre dalla Winpoll, solo nella parte generale, quella dove si conferma l’alto gradimento del sindaco Matteo Biffoni, emerge un giudizio positivo sulla gestione dell’alluvione e si evidenzia un vantaggio del centrosinistra di 8 punti percentuali rispetto al centrodestra. Top secret invece i risultati personali su popolarità e gradimento dei possibili candidati sindaco. Tra l’altro i personaggi testati sono sette e non sei. A Marco Biagioni, Ilaria Bugetti, Stefano Ciuoffo, Simone Faggi, Ilaria Santi e Benedetta Squittieri, si aggiunge infatti quello di Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione, che il partito ha tentato di tenere nascosto. Su chi sia andato meglio o peggio ci sono solo chiacchiericci e classifiche confuse. Ufficialmente il Pd non renderà pubblica questa parte di sondaggio per evitare di “personalizzare” la competizione e di scatenare una guerra interna che il sentito dire sui risultati sembra stia già alimentando fortemente. Certo va detto che Biagioni nel suo doppio ruolo di segretario e di sondato, è avvantaggiato perché conosce ogni dettaglio di questo sondaggio al contrario degli altri competitors che probabilmente sanno poco o niente del risultato ottenuto. Quello che sembra certo è che c'è chi ha ottenuto il primo posto per popolarità e chi invece per fiducia. E non sarebbe la stessa persona.Una segretezza che dice molto sull’atmosfera che si respira in casa Pd per scegliere chi rappresenterà il partito alle elezioni comunali nel dopo Biffoni e sui giochi che sono in corso per favorire una parte anziché l’altra.Top secret anche l’esito del sondaggio effettuato sui possibili candidati del centrodestra tra cui il sottosegretario Giorgio Silli e l’esponente di Fratelli d’Italia Gianni Cenni. Anche su questo fronte ci sono solo indiscrezioni che per legge non possiamo diffondere.Vediamo il dettaglio della parte resa nota.Committente è Scenari politici, realizzatore Winpoll. Le interviste sono state effettuate tra il 27 e il 29 novembre. La popolazione di riferimento è quella pratese, maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, proporzionalmente all’universo della popolazione pratese. Il metodo di campionamento: ponderato per genere, fasce di età e intenzioni di voto alle ultime politiche. Metodologia delle interviste: Cati-cami. Numero di interviste: 800 completate, 2.834 rifiuti. Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,6%.Partiamo dall’operato dell’amministrazione Biffoni. Alla domanda: come valuta l’operato dell’amministrazione comunale il 35% ha risposto Molto bene, il 33% più bene che male, il 18% né bene né male, l’8% più male che bene e il 6% molto male. Stessa percentuale per chi non ha saputo rispondere. I giudizi positivi sono al 72% di under 30 e al 78% hanno tra 30 e 44 anni; tra 45 e 65 sono il 56% e over 65 il 67%. Sono maschi il 62% e femmine il 74%. Interessante l’orientamento politico di chi ha dato questi giudizi: l’82% è Cinque stelle, il 21% Lega, il 40% Fratelli d’Italia, il 45% Forza Italia, l’84% IV-azione e il 79% Pd, partito del sindaco.Secondo quesito. Come crede che l’amministrazione abbia lavorato per affrontare l’emergenza alluvione? Per il 24% molto positivamente, per il 58% abbastanza positivamente, il 10% abbastanza negativamente, l’8% molto negativamente, mentre il 14% non lo sa. I due giudizi positivi non hanno particolari età di riferimento. Arrivano dall’84% degli over 65 e dall’89% di under 30, dall’82% tra i 30 e i 44 anni e dal 79% di chi ha tra i 45 e i 65 anni. L’85% da femmine e l’80% da maschi. Si tratta soprattutto di elettori del Pd (96%) e del M5S (95%). Seguono IV-Azione (88%), Fratelli d’Italia (72%), Lega (47%), Forza Italia (38%).Il terzo quesito riguarda la preferenza del candidato. Alla domanda: Lei come sindaco della sua città preferisce un candidato sindaco sostenuto da? Il 47% ha risposto centrosinistra, il 39% centrodestra, l’8% il Movimento 5 Stelle, il 6% il Terzo polo. Non sa rispondere il 31%.