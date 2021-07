05.07.2021 h 15:01 commenti

Sondaggio Governance Poll, Biffoni scivola al 90° posto tra i sindaci dei capoluoghi di provincia

L'indagine realizzata per Il Sole 24 Ore vede al primo posto in Italia Antonio De Caro, primo cittadino di Bari. Tra i presidenti di Regione il più apprezzato è Luca Zaia, mentre Eugenio Giani è al settimo posto

Non fa sorridere il sindaco di Prato Matteo Biffoni l'indagine annuale "Governance Poll", effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, e che misura il gradimento di presidenti di Regione e sindaci delle città capoluogo di provincia. Nella classifica dei primicittadini Biffoni occupa la posizione numero 90, insieme ai colleghi di Perugia, Rieti e Udine. Secondo quanto chiesto ai partecipanti al sondaggio (600 in ogni Comune, disaggregati per sesso, età ed area di residenza), il 48% dei pratesi rivoterebbe Biffoni, contro il 56,1% che lo ha effettivamente votato al ballottaggio del 2019. Il sindaco più votato in Italia è quello di Bari Antonio De Caro, mentre in Toscana il primato va al sindaco di Firenze Dario Nardella.

Tra i presidenti di Regione, quello più apprezzato secondo Noto Sondaggi è Luca Zaia, governatore del Veneto. Eugenio Giani si piazza in settima posizione.

Il sondaggio è stato effettuato su 17 Regioni durante il periodo 1 aprile - 28 giugno 2021 con interviste effettuate con sistemi misti: telefoniche con l'ausilio del sistema C.A.T.I., telematiche tramite il sistema Cawi e con il sistema Tempo Reale. Campione: 1.000 elettori in ogni Regione e 600 in ogni Comune, disaggregati per sesso, età ed area di residenza.