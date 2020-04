29.04.2020 h 08:29 commenti

#soloinsiemepossiamofarcela, a Montemurlo i messaggi di incoraggiamento dei campioni dello sport

Iniziativa dell'amministrazione comunale per fronteggiare il distanziamento sociale. La testimonianza di chi non si perde d'animo e continua ad allenarsi da solo nella speranza di tornare presto in gara. L'esperienza del campione paralimpico di handbike Christian Giagnoni



GUARDA IL VIDEO

https://www.facebook.com/ comune.montemurlo/videos/ 232937824480422/ La tenacia, la voglia di farcela, di raggiungere l'obbiettivo ha permesso loro di conquistare grandi traguardi nel mondo dello sport ed ora i campioni montemurlesi hanno deciso di regalare ai propri concittadini, attraverso brevi video, messaggi di positività e speranza per affrontare questo momento di isolamento. L'iniziativa è promossa dall'assessorato allo sport del Comune di Montemurlo che ha chiesto ai campioni di produrre i video-messaggi, che in questi giorni sono pubblicati sui canali social dell'ente. L'hastag è quello, usato oramai da quasi due mesi dal Comune sui social, #soloinsiemepossiamofarcela. La stessa frase di incoraggiamento che, dall'inizio di marzo, il sindaco Calamai ha scritto su uno striscione che sventola dal balcone del municipio. Nei video i campioni, che di solito siamo abituati a vedere in pista, ci parlano dalle loro abitazioni, dove continuano ad allenarsi, perché la speranza è quella di poter riprendere al più presto allenamenti e gare. I grandi dello sport montemurlese coinvolti nell'iniziativa sono il campione di Moto 3, Lorenzo Dalla Porta, la campionessa del mondo di pattinaggio a rotelle, Desirée Cocchi, la campionessa del mondo di Muay Thai, Emily Whaby, il campione paralimpico del mondo di snowboard, Jacopo Luchini, il maestro del biliardo Michel Galeotti, l'argento olimpico di double trap Marco Innocenti, il campione del rugby, Leonardo Mantelli e il campione paralimpico di handbike, Christian Giagnoni che dice:«L'ho provato sulla mia pelle: una volta toccato il fondo si riparte con più slancio. Manca poco all'arrivo! Stringiamo i denti».GUARDA IL VIDEO

Edizioni locali collegate: Montemurlo

