Solo 6 esaminatori di guida per quasi 10mila fogli rosa, interrogazione parlamentare di Silli (Cambiamo!)

Le province di Pistoia e di Lucca hanno quasi il doppio degli esaminatori con una popolazione quattro volte inferiore a quella delle province di Prato e di Firenze che sono state accorpate nella Motorizzazione civile. L'onorevole Silli: "Disparità inaccettabile, non possiamo sempre essere la Cenerentola della Toscana"

Sei esaminatori della Motorizzazione civile per Prato, Firenze e rispettive province che insieme fanno oltre un milione 250mila abitanti, 10, invece, per l'area pistoiese che conta poco meno di 292mila abitanti e 10 anche per la provincia di Lucca che ne conta circa 382mila. Un evidente sbilanciamento che crea difficoltà e rallentamenti e che è finito al centro di una interrogazione parlamentare che l'onorevole Giorgio Silli di 'Cambiamo! Coraggio Italia' ha depositato ieri al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini.

Secondo le ultime statistiche del Centro elaborazione dati, ferme al 22 giugno, sono 9.606 i fogli rosa attivi nell'area Prato-Firenze. “E' una disparità di personale qualificato rispetto alla popolazione che usufruisce del servizio e all'alto numero di fogli rosa inaccettabile – le parole dell'onorevole Silli – è causa di un ritardo che penalizza gli allievi e li costringe spesso a fissare l'esame in altre province portando ad una concorrenza sleale e ad un danno economico non indifferente per le autoscuole pratesi. Non possiamo sempre essere la Cenerentola della Toscana – conclude Silli – con servizi sotto organico come quello della Motorizzazione oppure quello del tribunale”.



