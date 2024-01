12.01.2024 h 13:03 commenti

Solidarietà post alluvione, Castiglione dei Pepoli a sostegno di Cantagallo

Sono arrivati oltre 700 euro dalla Protezione civile, il risultato di una raccolta effettuata a fine dicembre nel corso di uno spettacolo teatrale. Il sindaco Bongiorno: "Un gesto bello e concreto che esprime un legame di amicizia sincera che ha radici profonde”

La solidarietà cammina sui crinali dell’Appennino. Nei giorni scorsi, sul conto corrente che il comune di Cantagallo ha aperto nel post alluvione per raccogliere fondi a sostegno dei danni subìti e di chi si trova in stato di necessità, sono arrivati oltre 700 euro dalla Protezione civile del Comune di Castiglione dei Pepoli. Sono il risultato di una raccolta effettuata a fine dicembre nel corso dello spettacolo teatrale TramanDante, dedicato al canto dell’Inferno che vede protagonista il conte Ugolino, promosso dall’Associazione culturale Terra Nostra con la Protezione civile del Comune di Castiglione dei Pepoli.

“È profonda la gratitudine che voglio esprimere a nome di tutta la comunità di Cantagallo al sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri e ai suoi cittadini - mette in evidenza il sindaco Guglielmo Bongiorno – è un gesto bello e concreto che esprime un legame di amicizia sincera che ha radici profonde”.

Le comunità di Cantagallo e di Castiglione dei Pepoli sono infatti unite da un patto di amicizia siglato nel 2016 che nasce dalla memoria dell’accoglienza generosa che nel 1944 gli abitanti di Cantagallo e Luicciana, costretti dai Tedeschi a lasciare le loro case, ricevettero da parte della comunità di Creda e Castiglione dei Pepoli.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus