28.09.2020 h 16:49 commenti

Solidarietà più forte del lockdown: mille servizi con trenta volontari in Val di Bisenzio

Bilancio positivo per il progetto "T’accompagno Io" promosso da Auser Vaiano e Auser Valbisenzio con il supporto dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Effettuate anche 270 consegne di medicinali e cibo

Oltre mille servizi svolti e 270 consegne di medicine e cibo effettuate durante il lockdown grazie all’impegno di una trentina di volontari tra autisti, accompagnatori e centralinisti. È il bilancio del progetto "T’accompagno Io" in poco meno di otto mesi di attività. La singolare iniziativa è promossa da Auser Vaiano e Auser Valbisenzio con il supporto dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo e ha come obiettivo l’accompagnamento di persone sole o in difficoltà negli spostamenti quotidiani necessari.

Un grazie ai volontari è venuto da tutti i sindaci, che hanno sottolineato, insieme, il valore dell’integrazione tra i servizi delle amministrazioni locali e le preziose attività svolte da Auser e dai suoi volontari che rendono più forte ed efficace la rete di protezione sociale necessaria a rispondere alle difficoltà delle persone fragili.

Diversi i mezzi a disposizione: una Panda acquistata dalla Sartoria, un Doblò - attrezzato per il trasporto di una carrozzina - acquistato dalla Valbisenzio e una Punto donata dal Comune di Vernio. Adesso si è aggiunto il mezzo Acg attrezzato. che il Comune di Vaiano ha concesso in uso fino a giugno 2021.

Quando è iniziato il lockdown le associazioni si sono subito misurate con l’emergenza e con la necessità degli anziani e delle persone fragili per la consegna di farmaci e la spesa a domicilio. I volontari impegnati nel servizio sono in totale una trentina fra autisti, accompagnatori e centralinisti. Ad oggi sono stati effettuati oltre mille servizi per un totale di 24 mila chilometri percorsi. Le consegne durante l’emergenza Covid sono state circa 270 (medicine e generi alimentari), principalmente nel territorio di Vaiano ma alcune anche nei Comuni di Vernio e Cantagallo.

Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì in orari da concordare, basta telefonare al numero 370 3565393, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ci si può recare anche direttamente presso la sede di Auser di Vaiano, in via Braga 197. Si può usufruire del servizio versando un piccolo contributo volontario. Dal momento dell'attivazione del servizio si sono aggiunti altri nuovi 100 soci. Per avere garanzia della copertura assicurativa occorre infatti essere iscritti alle associazioni.