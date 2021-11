08.11.2021 h 15:43 commenti

Solidarietà: la campagna della Nova Fides aiuta a illuminare l'Africa

L'azienda tessile pratese sostiene il progetto per realizzare lampioni in alcuni villaggi del Senegal e coinvolge i consumatori che, acquistando un cappotto, potranno contribuire all'iniziativa

Un cappotto per contribuire a illuminare un villaggio africano: è la sfida promossa dall'azienda tessile pratese Nova Fides, che ha lanciato sui social una campagna a sostegno del progetto 'Liter of light', iniziativa gestita da Global impact network, che prevede l'installazione di lampioni in villaggi africani sprovvisti di illuminazione pubblica, utilizzando, fra gli altri componenti, bottiglie di plastica. Per le comunità coinvolte nel progetto significa riscoprire la socialità, aumentare la sicurezza, poter vivere il proprio territorio giorno e notte.

Nova Fides si farà carico dell'illuminazione di alcuni villaggi del Senegal nella zona di Ndiadiane, spiega una nota, ma ha deciso di coinvolgere i consumatori nel proprio impegno, lanciando una campagna internazionale su Instagram: ogni foto scattata con un cappotto realizzato con tessuti Nova Fides e postata sui social taggando l'azienda, diventa un contributo concreto per aggiungere un lampione in un villaggio. Ogni 50 tag infatti l'azienda sosterrà il costo di una nuova installazione. Sono oltre 500mila i cappotti con tessuti realizzati dalla realtà pratese che in questo momento sono venduti nei negozi europei di numerosi brand e che al loro interno hanno l'etichetta dell'azienda.