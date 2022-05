03.05.2022 h 11:04 commenti

Soldi e 550 magliette all'Emporio della solidarietà: dono della guardia di finanza alle persone bisognose

Denaro messo insieme attraverso una sottoscrizione e magliette sequestrate nel corso di un intervento antifalsificazione: la consegna è avvenuta in questi giorni

Denaro e più di cinquecento magliette sono state regalate all'Emporio della solidarietà della Caritas diocesana dalla guardia di finanza di Prato. Un gesto di solidarietà e vicinanza, quello realizzato dalle fiamme gialle, indirizzato ai più bisognosi che ogni giorno sono costretti ad affrontare le difficoltà economiche. Alla sottoscrizione hanno partecipato i finanzieri in servizio e quelli della sezione Finanzieri in congedo. Il ricavato è stato abbinato a 550 magliette sottratte al mercato illegale nel corso di un'operazione eseguita dai Baschi verdi del gruppo di Prato e per le quali l'autorità giudiziaria, concluso l'iter processuale, ha disposto la beneficienza.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus