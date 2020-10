27.10.2020 h 13:18 commenti

Soldi della sorella incapace di intendere e volere per acquistare opere d'arte: lui in carcere, i beni confiscati

L'uomo, 50 anni, è rinchiuso alla Dogaia dove sta scontando 4 anni e 2 mesi per peculato. Si impadronì dei soldi nella sua qualità di tutore. I carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale hanno trovato le opere: un crocifisso e un quadro attribuiti rispettivamente alle scuole di Giambologna e di Allori. Valore 70mila euro

Con i soldi sottratti alla sorella incapace di intendere e volere di cui era tutore, acquistò due opere d'arte: un crocifisso attribuito alla scuola dello scultore fiammingo Giambologna e un ritratto di Gesù Cristo attribuito alla scuola del pittore fiorentino Alessandro Allori. Per quella sottrazione, l'uomo, oggi cinquantenne, fu condannato nel 2015 a 4 anni e 2 mesi di reclusione che sta scontando nel carcere della Dogaia. Oltre alla condanna, divenuta irrevocabile, fu disposta anche la confisca delle opere d'arte che oggi, martedì 27 ottobre, sono state recuperate dai carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale. Il valore dei beni ammonta a 70mila euro.La vicenda iniziò nel 2013 quando l'uomo venne denunciato per essersi appropriato di somme che la sorella conservava su un conto corrente del quale lui disponeva nella sua qualità di tutore. Il giudice revocò la nomina facendo subentrare un altro tutore e, contestualmente, partì l'inchiesta coordinata dal sostituto Laura Canovai. Inchiesta che portò alla condanna (sentenza di primo grado confermata in Appello) e alla confisca delle due opere d'arte. L'indagato si difese dicendo di aver prelevato il denaro per investirlo in beni artistici ma la sua tesi fu smontata dagli investigatori che risalirono all'acquisto del crocifisso e del quadro, appurando che solo in un secondo momento erano stati intestati alla donna e che il passaggio di proprietà era stato fatto quando emerse l'esistenza di un'inchiesta.I carabinieri hanno ritrovato le opere nella casa della madre del cinquantenne e le hanno consegnate alla procura che le affiderà al nuovo proprietario, lo Stato.