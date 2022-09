08.09.2022 h 11:25 commenti

Soldi della droga investiti in attività: la Cassazione conferma i sequestri a Prato e Firenze

Bocciato il ricorso presentato da alcuni degli indagati. Restano così i sigilli ad una macelleria islamica di via Torino. Le indagini riguardavano un traffico di cocaina fatta arrivare dall'Olanda

Macelleria e ristorante sono frutto del reimpiego dei soldi realizzati con il traffico di droga. Ne è convinta la Cassazione che ha confermato il sequestro delle due attività – una macelleria islamica in via Torino a Prato e un ristorante a Firenze, zona Novoli – finite nell'indagine della guardia di finanza sul fiume di cocaina che arrivava nel capoluogo toscano dall'Olanda e dal Belgio ( leggi ). La sentenza, pronunciata nei giorni scorsi, ha bocciato il ricorso presentato da due dei sette marocchini finiti in carcere lo scorso febbraio nell'ambito di un'inchiesta della procura antimafia di Firenze. Restano dunque abbassate le serrande della macelleria e del ristorante, entrambi intestati a prestanome ma riconducibili agli arrestati, acquistati, secondo gli investigatori, grazie allo spaccio della cocaina. I due indagati – marito e moglie con quest'ultima nel frattempo messa agli arresti domiciliari - hanno cercato di dimostrare che in realtà i due esercizi sono stati avviati con i soldi prestati dai parenti e che l'apertura risale ad un periodo successivo a quello in cui il sodalizio sarebbe stato operativo, ma le circostanze non hanno convinto i giudici che hanno richiamato una serie di elementi a sostegno della tesi accusatoria.Oltre al ristorante e alla macelleria, la guardia di finanza sequestrò 130mila euro. La cocaina, stando alla ricostruzione, sbarcava al porto di Rotterdam e da qui arrivava a Firenze caricata su auto dotate di doppiofondo. I reati contestati agli indagati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale, produzione e detenzione illecita di stupefacenti, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio.