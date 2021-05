28.05.2021 h 12:40 commenti

Soldi del Comune per chiudere i campi nomadi, protestano le opposizioni di centrodestra

Per il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno, i campi devono essere sgomberati mentre il collega Marco Curcio della Lega annuncia un sit-in per i prossimi giorni davanti all'area di sosta di viale Marconi

Fratelli d'Italia e Lega dicono "no" al progetto finanziato dal Comune di Prato con 72mila euro per accompagnare sinti e rom fuori dai quattro campi nomadi in vista di una loro chiusura come annunciato ieri da Notizie di Prato ( leggi ). Il Carroccio aggiunge che nei prossimi giorni organizzerà un sit-in fuori dall'area di sosta di viale Marconi.

“Mi chiedo - afferma Claudio Belgiorno, capogruppo del partito di Giorgia Meloni - come si possa stanziare delle risorse pubbliche in questo momento così difficile per chi da sempre ha occupato in maniera irregolare uno spazio della città. Mentre dall’altra parte abbiamo centinaia di famiglie pratesi regolari che sono rimaste fuori dalla graduatoria per ricevere un alloggio popolare. I campi rom dovrebbero essere sgomberati a prescindere in quanto luogo di degrado e soprattutto pericoloso per le condizioni igienico sanitarie per gli stessi occupanti. Non siamo d'accordo che un'amministrazione pubblica stanzia dei soldi per non rispettare le regole, questo è il segnale che si trasmette alla città. Si pensi ad aiutare la famiglie pratesi in difficoltà che purtroppo sono sempre di più, con 72mila euro si può aumentare ulteriormente il fondo per l'emergenza affitti e bollette per le famiglie della città".

Chi vincerà l'appalto, avrà 18 mesi di tempo per inserirsi nei quattro contesti (Manzoni, Pollative, San Giorgio, Marconi) con priorità assoluta per il campo di viale Manzoni a Iolo che va chiuso velocemente per far posto al cantiere della terza corsia dell'A11. Qui, strette tra una condotta del gas Snam e l'autostrada, vivono 25 persone che saranno affiancate in un percorso di reinserimento sociale e di accompagnamento. Impostazione questa contestata anche dalla Lega. “Mentre ci sono famiglie italiane che tra poche settimane purtroppo si vedranno recapitare l'avviso di sfratto. - afferma il consigliere comunale Marco Curcio - ci sono Rom e Sinti che per uscire dai campi nomadi non solo ricevono il 'bonus di uscita', ma come se non bastasse il Comune di Prato ha pure stanziato oltre 70mila euro per provare a convincerli a lasciare le loro baracche e roulotte, in aggiunta a quelle migliaia di euro di bollette dell'acqua e per i servizi igienici che gli sono state pagate finora. Tra l'altro – prosegue Curcio - questo progetto potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto, perché da nessuna parte è scritto che esauriti questi fondi si riesca a centrare l'obiettivo: è quindi possibile che dopo questi soldi debbano servirne degli altri per riprovare a convincerli, per convincerli meglio o per convincerli proprio tutti. Ci sono tanti cittadini che vogliono esprimere la loro indignazione: lo faremo, in maniera pacifica nei prossimi giorni, organizzando un sit-in davanti al campo nomadi di viale Marconi a Mezzana”.