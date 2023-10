17.10.2023 h 14:07 commenti

Soldi a nero per affittare i capannoni: denunciati marito e moglie e due agenti immobiliari

Una decina di casi sui quali la procura ha messo gli occhi. Dagli indagati sono arrivate ammissioni. Secondo le indagini della guardia di finanza, dal 2017 al 2022 l'introito delle buone entrate sarebbe pari a oltre 5 milioni. Già versati circa due milioni di euro allo Stato di tasse non pagate. In un primo momento i coniugi erano stati messi agli arresti domiciliari

Quattrocentomila euro, in contanti, a nero e a fondo perduto, prima di sottoscrivere il regolare contratto di affitto. Una somma extracontrattuale, una sorta di 'buona entrata' per concedere all'interessato di turno uno dei capannoni del Macrolotto 1 tra quelli con la migliore posizione, la migliore visibilità e, perciò, il miglior ritorno di immagine. Una pratica che nei giorni scorsi ha messo nei guai una coppia di coniugi pratesi sui 55 anni, a capo di una società immobiliare con numerose proprietà nella zona tra Tavola e Iolo. I due, nell'ambito di un'inchiesta dei sostituti Alessia Iacopini e Vincenzo Nitti, sono finiti sul registro delle notizie di reato per estorsione e, come loro, anche due agenti immobiliari di Prato che avrebbero fatto da tramite con gli aspiranti inquilini, tutti cinesi, interessati ad aggiudicarsi il fondo commerciale per aprire il loro pronto moda ed esibire ricchezza, potere e prestigio. Marito e moglie, per i quali la procura ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminare la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime, vale a dire ai cinesi che hanno denunciato, sono indagati anche per il reato di dichiarazione infedele per aver omesso di indicare i redditi derivanti dalle somme ricevute a titolo di buona entrata.

Un fenomeno, quello della buona entrata, di cui da anni si parla in città e che ora, dopo le indagini della guardia di finanza, è al centro di un'altra inchiesta. L'ipotesi da molto tempo rincorsa, e cioè che per i fondi commerciali situati nelle zone di maggiore interesse del Macrolotto 1, i cinesi sborsino fior di soldi prima di firmare il contratto di locazione, avrebbe trovato conferma:i coniugi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, “hanno ammesso le proprie responsabilità circa le buone entrate percepite”. Ammissioni che hanno spinto il giudice delle indagini preliminari ad alleggerire la misura nei loro confronti: dagli arresti domiciliari al divieto di avvicinamento alle vittime, cioè ai cinesi che hanno denunciato. Più di una decina i contratti di affitto preceduti dal versamento dell'una tantum di 400mila euro per un importo complessivo quantificato dalla guardia di finanza in 5 milioni 200mila euro dal 2017 al 2022. Marito e moglie hanno intanto riparato al mancato pagamento delle tasse versando circa 2 milioni di euro allo Stato.

A far partire l'inchiesta è stata la denuncia presentata all'inizio del 2022 dal titolare di un pronto moda a cui era arrivato lo sfratto per aver saldato con ritardo il pagamento di tre mesi di locazione. Una mossa vissuta come un'ingiustizia a fronte di quanto pagato prima del contratto e perciò denunciata. Da lì una scia di altri casi analoghi che hanno consentito agli investigatori di muovere le contestazioni sia ai coniugi che agli agenti immobiliari che, secondo quanto ricostruito, avrebbero fatto da portavoce della proprietà chiedendo 400mila euro per perfezionare il contratto di affitto. Per la prima denuncia, i quattro indagati compariranno davanti al giudice delle udienze preliminari a novembre.









