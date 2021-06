04.06.2021 h 10:09 commenti

Aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi degli ultrasessantacinquenni

La scadenza prevista è il 31 agosto, l'Auser propone vacanze al mare e in montagna, previsto il contributo del Comune in base all'Isee

C' è tempo fino al 31 agosto per l'iscriversi ai soggiorni estivi risrvati agli ultrasessantacinquenni. Il Comune di Prato contribuisce alle spese, partecipando con una quota variabile sulla base dell'Isee. I soggiorni di due settimane vengono organizzati ogni anno da un'associazione convenzionata e sono previsti da giugno a settembre.Per il 2021 l'Auser ha proposto Viareggio, Lido di Camaiore, Rimini, Igea Marina e Riva Azzurra come località marine; Abbadia San Salvatore, Pian degli Ontani e Cavedago (Dolomiti) come località montane; Ischia come località termale. Il contributo vacanze è rivolto agli ultrasessantacinquenni autosufficienti, residenti a Prato, inoccupati e con Isee inferiore a € 18.000. Possono iscriversi ai soggiorni estivi anche coloro che abbiano un Isee superiore a €18.000, senza però ricevere il contributo. Per iscriversi è necessario chiamare il numero 0574/38826 o 0574/27270 (con orario 9.30-12.30), per prenotare l’appuntamento allo sportello o all’associazione. L’unico documento necessario per l’iscrizione ai soggiorni è l’ attestazione Isee in corso di validità. In base al reddito sono previste tre fasce di compartecipazione ai costi del soggiorno: Isee fino a 6mila compartecipazione 50%, da 6.001 a 12mila euro compartecipazione 30% e da 12.001 a 18mila euro compartecipazione del 15%.