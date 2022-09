23.09.2022 h 13:08 commenti

Soffitta trasformata in camera da letto, la Municipale denuncia l'inquilino

L'abuso è stato scoperto in una palazzina a Chiesanuova di proprietà di cittadini italiani. Trovati letti matrimoniali, arredi e una situazione di generalizzato degrado. Riscontrato il reale rischio di incendio a causa dell'impianto elettrico non a norma e di cavi privi di adeguata protezione

Una soffitta trasformata in due camere da letto grazie al posizionamento di pannelli in cartongesso: è quanto ha scoperto la polizia municipale in una palazzina nella zona di Chiesanuova. L'immobile, di proprietà di italiani, risulta affittato ad un cinese che però non risulta essere residente. A portare gli agenti fino alla soffitta, è stato lo strano viavai di persone notato nei giorni scorsi durante un controllo sul retro della palazzina dove erano state segnalate diverse bombole di gpl. La Municipale si è presa del tempo per effettuare verifiche amministrative sull'immobile e poi è intervenuta per una ispezione. Nella soffitta sono stati trovati letti matrimoniali e arredi, oltre a biancheria ed effetti personali. Durante il sopralluogo sono state rilevate pessime condizioni igienico-sanitarie e gravi irregolarità riguardanti le condizioni di vivibilità: scarsa areazione, insufficiente illuminazione, impianti elettrici improvvisati, cavi volanti. Una situazione di forte degrado e di reale rischio di incendio. La soffitta è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il cinese a cui risulta affittato l'immobile è stato denunciato per reati edilizi ed altre irregolarità su cui è chiamato a fare una valutazione anche l'Ufficio abusi edilizi.



