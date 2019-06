18.06.2019 h 15:58 commenti

Soccorso in via Guasti con una brutta ferita al braccio e portato in codice rosso al Santo Stefano

La vittima è un 27enne che ha raccontato alla polizia di essersi fatto male da solo rompendo una vetrina. Il tipo di taglio sarebbe però compatibile con una coltellata

Uno straniero di 27 anni è stato soccorso in codice rosso in via Guasti, nella tarda mattinata di oggi, 18 giugno. E' successo poco prima delle 13.30. L'uomo presentava una brutta ferita all'avambraccio, dalla quale perdeva molto sangue. Ferita, a prima vista, compatibile con una coltellata. Per questo motivo è stata allertata la polizia, che ha inviato una pattuglia in ospedale per raccogliere informazioni. Intanto, una volta giunto al pronto soccorso, l'uomo è stato preso in cura dai sanitari e sembra essere fuori pericolo. Ai poliziotti ha detto di essersi ferito da solo, sbattendo contro una vetrata. Una ricostruzione sulla quale sono in corso gli accertamenti del caso. Il tipo di ferita, infatti, sembrerebbe essere più vicina a quella inferta da un'arma da taglio che da un vetro rotto.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus