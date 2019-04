15.04.2019 h 12:25 commenti

Soccorso in strada, aggredisce e ferisce con un calcio uno dei volontari del 118

L'intervento dell'ambulanza in via del Carmine per soccorrere un 56enne che poi, una volta arrivati al Santo Stefano, ha dato di matto. La polizia gli ha trovato addosso anche un coltello

Dopo essere stato soccorso in strada e portato in ospedale se l'è presa con un volontario della Croce d'oro inviato dal 118 e lo ha colpito con un violento calcio. E' successo ieri sera, domenica 14 aprile, poco dopo le 23. Protagonista un pregiudicato italiano di 56 anni. L'uomo era stato visto in via del Carmine, in evidente stato di alterazione psicofisica. Il 118 aveva allora inviato un'ambulanza per trasportarlo al pronto soccorso. Una volta arrivato al Santo Stefano, però, il 56enne ha dato di matto e ha iniziato a minacciare uno dei volontari, per poi aggredirlo e colpirlo con un calcio. Il sanitario è stato medicato e refertato con tre giorni di prognosi, mentre gli agenti di una Volante hanno bloccato l'esagitato, che è stato trovato in possesso di un grosso coltello. Il 56enne è stato quindi denunciato per i reati di minacce, lesioni personali e porto di arma.

