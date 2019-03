06.03.2019 h 11:26 commenti

Soccorso in codice rosso in via del Romito: sulla vicenda indagano i carabinieri

L'allarme nel cuore della notte per un cinese in gravi condizioni. Ha ferite al volto e agli arti superiori. Due le ipotesi al momento: aggressione o caduta dalle scale

Un cinese è stato soccorso, intorno alle 3.20 di questa notte 6 marzo, in via del Romito. L'uomo aveva una serie di ferite alla testa e tumefazioni al volto e alle braccia ed è stato portato in codice rosso in ospedale da un'ambulanza della Croce d'Oro. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti. Al momento, secondo quanto riferito dai militari, non è chiaro come l'uomo si sia ferito: potrebbe essere rimasto vittima di un'aggressione oppure di una caduta accidentale dalle scale. Il ferito, che non parlerebbe italiano, ancora si trova sotto trattamento da parte dei sanitari e non è stato sentito dai carabinieri.

