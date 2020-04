22.04.2020 h 08:59 commenti

Soccorso in codice rosso alla Castellina, trentanovenne ricoverato al Santo Stefano

Intervento del 118 e della polizia municipale in via Razzi. Accanto all'uomo trovata una bicicletta ma non è chiaro se si sia trattato di un incidente stradale

Un uomo di 39 anni, di nazionalità marocchina, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Prato dopo essere stato soccorso in via Razzi, nella zona della Castellina. I soccorritori sono stati avvertiti poco prima delle 20 di ieri, martedì 21 aprile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118 e una pattuglia della polizia municipale. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Accanto all'uomo è stata trovata una bicicletta e gli agenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente (al momento l'intervento è stato catalogato sotto questa voce), di un malore o di altro. Le condizioni del trentanovenne sono apparse subito gravi tanto che è stato trasferito al Santo Stefano in codice rosso. Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica di quanto successo anche attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona e attraverso eventuali testimoni che potrebbero indirizzare il lavoro della Municipale.



Edizioni locali collegate: Prato

