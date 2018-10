01.10.2018 h 17:24 commenti

Soccorso, il tunnel rischia di slittare. Il progetto sarà sottoposto a Via dopo i dubbi di Arpat e Autorità di Bacino

La decisione del Comune alla vigilia dell'inaugurazione della prima complanare in via Tasso. La Valutazione di impatto ambientale necessaria per chiarire i possibili rischi di un "effetto diga"

Nella tarda mattinata di domani, 2 ottobre, sarà aperto al traffico il prolungamento di via Tasso, vale a dire la prima delle due complanari al tunnel che dovrebbe essere realizzato lungo viale Leonardo da Vinci per raddoppiarlo ed eliminare così la strozzatura che ogni giorno causa lunghe file in entrambe le direzioni. Il condizionale è d'obbligo perchè l'opera, che costerà oltre 46 milioni di euro in buona parte coperti da fondi statali, potrebbe subire nuovi slittamenti. Il Comune di Prato ha appena deciso che il progetto di interramento deve essere sottoposto a Via (valutazione d'impatto ambientale).

Sarà un procedimento nazionale perchè tra poche settimane sarà formalizzato il passaggio di competenza del viale Leonardo da Vinci dal Comune ad Anas che quindi realizzerà l'intervento di interramento.

La decisione di sottoporre a Via il progetto è stata presa sulla base dei pareri di Arpat e Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino settentrionale che chiedono lumi dettagliati sul cosiddetto "effetto diga" che il tunnel potrebbe fare alla falda bloccandone pericolosamente il deflusso. Il progetto presentato da Anas non convince nessuno dei due enti che sottolineano "incongruenze" tecniche e "metodologie eccessivamente speditive" sui rischi idrogeologici legati alla convivenza con la falda in scorrimento nella zona interessata dai lavori. In sostanza, per Arpat e Autorità di bacino, la materia è complessa e va quindi affrontata adeguatamente dal punto di vista tecnico. Da qui la decisione del Comune di effettuare la Via.

A questo punto è lecito chiedere quanto ci vorrà prima di vedere le ruspe in azione in viale Leonardo da Vinci. Nessuno sa rispondere con precisione anche perchè una volta che la strada sarà in mano ad Anas, il Comune perderà il controllo diretto sull'opera e potrà solo prendere atto di quanto sarà deciso a Roma.

L'assessore ai lavori pubblici, Valerio Barberis, è ottimista: "Sono studi e approfondimenti che dovevano essere fatti comunque per il progetto definitivo, quindi la tempistica varierà di poco. Molto dipenderà da quanto impiegherà il ministero dell'Ambiente con la Via e il Consiglio superiore dei lavori pubblici ad approvare il progetto definitivo. Difficile fare previsioni. Da parte nostra abbiamo ritenuto che sottoporre a Via il progetto fosse doveroso vista l'importanza dell'opera e i rilievi che la riguardano".

Tutto fa pensare che per la campagna elettorale della prossima primavera estate, il tunnel sarà ancora teoria. E' probabile che di concreto ci saranno solo le due complanari, strade che corrono accanto a viale Leonardo da Vinci direzione Firenze. La prima, via Tasso, sarà inaugurata domani mattina; la seconda che andrà da via del Purgatorio a via Nenni, è più complessa perchè comporta l'abbattimento di alcuni capannoni già espropriati. Questa settimana sarà firmato l'accordo per il trasloco della stamperia che si è impegnata a lasciare l'immobile, come gli altri proprietari, entro il 30 novembre. I lavori di abbattimento e di realizzazione della strada dovrebbero cominciare tra dicembre e gennaio prossimi.

