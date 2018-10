02.10.2018 h 18:04 commenti

Soccorso, il Comune va avanti con il progetto tunnel e apre la prima complanare

Il sindaco Biffoni non è spaventato dai probabili ritardi: "Fare la Via è stata una scelta nostra dettata dalla trasparenza. Non temiano di far slittare la costruzione di qualche mese di fronte alla più grande opera pubblica realizzata a Prato negli ultimi decenni"

La Giunta Biffoni tira dritto sul progetto del tunnel lungo il tratto di Declassata che attraversa il Soccorso. Nessun passo indietro nonostante le contestazioni tecniche sull'opera, legate alla convivenza con la falda, e le incertezze sui tempi di realizzazione che la decisione di effettuare la Valutazione d'impatto ambientale (Via) comporta.

Lo ha ribadito il sindaco stamani, 2 ottobre, aprendo al traffico il prolungamento di via Tasso, la prima delle due complanari propedeutiche allo scavo del tunnel in modo da non dover bloccare il traffico sullo snodo in nessuna fase di cantiere. Fino a che non inizieranno i lavori, le due strade saranno utilizzate a supporto della viabilità locale. Quella aperta oggi ha senso unico di marcia da via Roma verso via del Purgatorio. L'altra invece andrà da via Nenni a via del Purgatorio, sempre a senso unico.

L'attesa per il cantiere del tunnel si prospetta lunga. Impossibile fare previsioni. Il 19 ottobre, infatti, viale Leonardo da Vinci (e tutta l'arteria da Calenzano a Pistoia) diventerà di competenza Anas che si occuperà anche del progetto di interramento. La Via sarà nazionale. Niente quindi, sarà più gestito dirattamente da Prato. Lecito chiedere al sindaco quindi, se sia pentito di non aver puntato sul raddoppio del tracciato esistente con terrapieno, più veloce da realizzare e molto meno costoso, magari senza coinvolgere Anas: "Mai, neanche per un minuto. Anzi, è l'ora di smettere che questa città pensi alla meno. Noi siamo una grande città, dobbiamo fare le cose migliori e questo significa fare scelte che non sono meramente di carattere di viabilità perchè si, è vero, bastava raddoppiare il muraglione ed era fatta. Ma non esiste, non per me. Non è questo quello che voglio, non è quello che si meritano gli abitanti del Soccorso e di Grignano e noi tutti. I soldi ci sono, li abbiamo chiesti e ottenuti dal governo. Troviamo le migliori tecnologie per una vera riqualificazione perchè la città deve essere vivibile per chi si muove in auto ma anche bella e accogliente. Mi assumo la responsabilità fino in fondo di aver scelto questo progetto- Fare la Via è stata una scelta nostra dettata dalla trasparenza. Non eravamo obbligati. Non temiano di far slittare la costruzione di qualche mese di fronte alla più grande opera pubblica realizzata a Prato negli ultimi decenni, un investimento da oltre 40 milioni di euro in gran parte coperti con fondi statali".

Nessun ripensamento quindi. Con le dita incrociate in attesa di risposte positive e soprattutto veloci da Roma, il Comune va avanti con gli interventi di propria competenza. A gennaio inizieranno i lavori della seconda complanare, che per la presenza di fabbriche da abbattare ha comportato procedure di esproprio più complesse che termineranno entro il 30 novembre. Il progetto esecutivo è pronto ed è in gara d'appalto. L'investimento è di 780mila euro, più 1,5 milioni circa per gli espropri. La prima complanare invece è costata 70.000 euro, più 120mila di esproprio del piazzale dell'autofficina. I lavori della seconda complanare dureranno 6 mesi. Salvo intoppi quindi, la strada sarà pronta per la campagna elettorale 2019.

Critiche arrivano invece dall'opposizione. "Biffoni, pur di fare quest'opera - accusa Aldo Milone di Prato Libera e sicura - è capace di bloccare una città con conseguente impatto disastroso sulla mobilità e creando. Eppure già qualche geologo in passato si era espresso in maniera negativa su questa "faraonica" opera proprio a causa della famosa falda acquifera. Tra l'altro ricordiamo anche il notevole costo, 46 milioni di euro. Speriamo che i tecnici, che dovranno dare un parere sulla Via, boccino completamente il progetto".