Soccorso, dalla falda al rumore ecco i punti contestati da Arpat e Autorità di bacino nel progetto sottopasso

Il Comune ha deciso di chiedere la Via (Valutazione di impatto ambientale) per superare le critiche emerse. L'effetto diga è l'elemento principale ma nel mirino ci sono anche polveri, gestione dei materiali di risulta, inquinamento acustico e inquinamento delle acque

L'effetto diga che il tunnel della Declassata al Soccorso potrebbe fare alla falda e il livello incerto della falda stessa sono solo la punta dell'iceberg delle carenze tecniche elencate da Arpat e Autorità di bacino che poi hanno portato il Comune a decidere di sottoporre il progetto di Anas a Via ( LEGGI ). A destare perplessità ci sono anche polveri, gestione dei materiali di risulta, inquinamento acustico e inquinamento delle acque.

I punti controversi, troppo generici o addirittura sbagliati secondo i due enti, sono numerosi sia per il periodo di apertura del cantiere che a opera terminata e attivata. In certi casi riguardano anche cose banali.

Questione falda.

-Non c'è alcuna certezza, cosa invece indicata dal progettista, che le operazioni di costruzione vengano svolte al di sopra del livello della falda e questo comporta dei rischi non solo idraulici ma anche di contaminazioni degli inquinanti (organoalogenati) contenuti in essa.

-Livello medio alto di permeabilità degli inquinanti anzichè medio basso indicato da Anas. Arpat sottolinea che non sono stati considerati tutti i pozzi ad uso acquedottistico presenti nella zona e che non sono escluse contaminazioni.

- Effetto barriera o diga che dir si voglia. I due enti pubblici contestano l'efficacia assoluta dell'uso di pali di profondità variabile, il metodo di valutazione eccessivamente "spedititivo", e la congruità dei dati di base.

Rumore.

- Gli accertamenti sul rumore a tunnel aperto non sono stati fatti considerando tutti i ricettori e la stima dei livelli sonori ha considerato solo la fascia di pertinenza dell'infrastruttura di 100 metri di ampiezza. Arpat ne indica almeno 150. Inoltre va considerata anhe la presenza di insediamenti produttivi e industriali

- Assenza totale della valutazione dell'impatto acustico della fase di cantierizzazione che implicherà l'uso di macchinari molto numerosi

-Richiesto un progetto di monitoraggio per il post operam che individuerà anche le azioni da attuare in caso di superamento dei limiti

Gestione materiali di scavo e di demolizione.

- Arpat fa notare che la discarica di Prugnana a Barberino di Mugello non è attiva e non è prevista la sua attivazione; per quella di Serravalle Pistoiese ne va verificata la disponibilità a raccogliere tali materiali

- Incongruenze sui dati relativi alle terre da smaltire: la relazione tecnica parla di 270.000 metri cubi mentre nello studio preliminare di 160mila metri cubi

- Assenza di valutazione su eventuale possibilità di recupero dei materiali per altri utilizzi

Polvere.

- Necessario effettuare una nuova valutazione sulle emissioni polverose che consideri anche il passaggio dei mezzi pesanti su strade non asfaltate ed erosione del vento durante lo scavo

- Richiesti interventi di mitigazione soprattutto durante il cantiere attraverso bagnature considerata la stretta vicinanza tra abitazioni e cantiere

Tali carenze vengono definite da alcuni una vera e propria bocciatura del progetto di Anas. Per altri si tratta semplicemente di aspetti che possono essere meglio precisati in sede di progetto definitivo. In questo caso però, va detto che se tali approfondimenti tecnici, doverosi vista l'importanza e la delicatezza dell'opera, fossero stati inseriti da subito nel progetto sottoposto all'attenzione di Arpat e autorità di bacino, forse si sarebbe potuto saltare la procedura di Via che, ricordiamo, è nazionale e ha tempi non certo stretti.