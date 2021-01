30.01.2021 h 09:09 commenti

Colta da malore in piazzale della Direttissima, 45enne muore all'ospedale: disposta l'autopsia

La donna è stata soccorsa in codice rosso e trasferita all'ospedale fiorentino di Careggi. Poche ore dopo il ricovero, è morta. Indagini della polizia che propende per un malore provocato dall'assunzione di stupefacenti. L'esito dell'autopsia chiarirà le cause. Sentito l'uomo che era in compagnia della vittima e che ha dato l'allarme

Non ce l'ha fatta la donna di 45 anni, italiana, soccorsa nella tarda serata di ieri, venerdì 29 gennaio, in piazzale della Direttissima, dopo essere stata colta da un malore dovuto, con tutta probabilità, all'assunzione di stupefacenti. La quarantacinquenne è morta poche ore dopo il ricovero all'ospedale fiorentino di Careggi dove era stata trasportata dall'ambulanza del 118. Le sue condizioni di salute erano apparse subito molto critiche e a nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarle la vita. Sono in corso le indagini della polizia. La vittima era nota ai terminali delle forze dell'ordine perché tossicodipendente. Interrogato l'uomo che si trovava con la quarantacinquenne e che ha dato l'allarme. A suo carico non sarebbero emersi elementi di nessun tipo. Non è chiaro se il malore sia stato provocato da una overdose o se l'assunzione di droga abbia aggravato problemi di salute pregressi. Sarà l'autopsia, disposta dalla procura, a chiarire i motivi del decesso. Esclusa per il momento una causa diversa dal malore: sul corpo della quarantacinquenne, infatti, non sarebbero stati trovati segni riconducibili ad una aggressione.



