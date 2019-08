01.08.2019 h 18:05 commenti

Soccorrono donna caduta in strada, il figlio: "Voglio ringraziarli ma non so come rintracciarli"

L'appello dell'uomo che si è rivolto a Notizie di Prato: "Erano due giovani di colore, nemmeno parlavano italiano ma hanno aiutato e confortato mia madre per poi scortarla fino a casa. Un gesto semplice ma importantissimo"

Sua madre è caduta mentre camminava per strada nella zona di Prato Est e i primi a soccorrerla sono stati due ragazzi di colore che, nonostante non parlassero italiano, sono riusciti a rincuorare e tranquillizzare la signora e poi l'hanno accompagnata fino alla porta di casa. Adesso il figlio della donna vorrebbe ringraziare di persona i due giovani, ma non sa come rintracciarli. Per questo ha deciso di rivolgersi a Notizie di Prato.

"Mia madre è caduta in strada e si è fatta male - racconta l'uomo - e loro l'hanno soccorsa e con gentilezza l'hanno scortata nel palazzo fino alla porta di casa. Non so se i due ragazzi leggeranno mai NdP, ma vorrei esprimere davvero la mia gratitudine per un gesto così banale ma nello stesso tempo importante. Grazie davvero!".