Smurano cassaforte in un negozio di parrucchiera: ladri sorpresi e arrestati dalla polizia

L'allarme dato dai residenti di via Sangro che nel cuore della notte hanno sentito rumori sospetti provenire dal negozio

Avevano appena smurato la cassaforte di un negozio di parrucchiera in via Sangro quando si sono visti arrivare addosso i poliziotti delle Volanti, che li hanno arrestati in flagranza di reato. E' successo stanotte verso le 4 e in manette sono finiti due albanesi, uno di 25 anni l'altro di 37, quest'ultimo gravato da provvedimenti di rintraccio e già destinatario di un foglio di via obbligatorio da Prato.

Sono stati i residenti a dare l'allarme, quando hanno sentito nel cuore della notte provenire dei rumori sospetti dal negozio. la centrale operativa della Questura ha quindi inviato in via Sangro tutte le pattuglie, che hanno circoscritto la zona, in modo da impedire una eventuale fuga dei ladri. Gli agenti sono poi entrati nel centro estetico, sorprendendo i due albanesi che avevano quasi completamente smurato la cassaforte.

I due sono stati quindi arrestati per il reato di tentato furto aggravato. Il sospetto degli investigatori è che i due possano essere responsabili di altri colpi avvenuti nei giorni scorsi con modalità simili. Per questo sono state diffuse le foto dei due arrestati. Se qualcuno avesse informazioni utili, può rivolgersi alla Questura.

Stamani i due albanesi sono comparsi davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto e disposto la detenzione in carcere.