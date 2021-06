23.06.2021 h 10:32 commenti

Sms e messaggi "trappola" sugli smartphone degli anziani, Anap lancia l'allarme

L’associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato mette in guardia dopo aver ricevuto alcune segnalazioni: viene chiesto di clikkare un link che poi scarica un virus sul cellulare

L’ennesima truffa agli anziani adesso corre sul web. Si tratta di sms, messaggi whatsapp e email che arrivano sul cellulare e invitano a cliccare su un link allegato. “Un gesto assolutamente da evitare – dice Lido Lascialfari, presidente di Anap Prato, l’associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato – Perché al momento in cui il malcapitati clicca sul collegamento il cellulare o il tablet o il pc viene infettato dai cosiddetti “trojan” che possono mettere a grave rischio la sicurezza del conto corrente o della carta di credito”.

La raccomandazione è che in presenza di messaggi di cui non si abbia la completa consapevolezza circa il contenuto, chiedere sempre prima di aprirlo informazioni a qualcuno esperto di fiducia o cancellare il messaggio. "Negli anni scorsi, come Anap abbiamo fatto numerose campagne per informare e sensibilizzare gli anziani sul rischio-truffe, anche in collaborazione con le forze dell’ordine. Purtroppo sono i più esposti a venir raggirati, tanto più attraverso gli strumenti tecnologici verso i quali molti di loro hanno scarsa padronanza”, conclude Lascialfari.