10.11.2023 h 14:29 commenti

Smottamenti lungo la 325, in due tratti istituito il senso unico alternato per i lavori di somma urgenza

Dal km 54+600 e 57+700 (comune di Vernio) e 67+100 e 67+500 (Comune di Vaiano) per permettere l'installazione di micropali che renderanno più sicuro il tracciato. Il traffico sarà regolato da un semaforo

Nuovi urgenti lavori di messa in sicurezza della 325 dopo le forti piogge dell' ultima settimana che hanno causato smottamenti e piccole frane a monte e a valle della regionale. Il cantiere è stato aperto questa mattina e nei km 54+600 e 57+700 all' altezza di S. Quirco e Terrigoli nel Comune di Vernio e 67+100 e 67+500 (Comune di Vaiano) è stato istituito un restringimento della carreggiata che sarà regolato da un semaforo. L'intervento prevede di utilizzare alcuni micropali che servono a sostenere la carreggiate nei punti in cui a monte e a valle si sono verificate delle piccole frane che hanno reso più fragile il tracciato. Oltre al senso unico, il semaforo verde sarà programmato per un tempo di 15 minuti, è previsto anche il limite di 30 km all'ora.