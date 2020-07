13.07.2020 h 16:02 commenti

Smontano casetta di legno e cercano di rubarla: arrestati

In manette due ladri che avevano preso di mira il casottino all'interno di una proprietà privata in via Brugnana

Hanno cercato di rubare una casetta di legno da una proprietà privata in via Brugnani, ma sono stati scoperti dai poliziotti delle Volanti che sabato 11 luglio hanno arrestato due ladri: si tratta di un 33enne di origine palermitana residente a Prato e di un 36enne di origine napoletana e residente in provincia di Pistoia.

I due sono stati colti in flagrante dagli agenti: avevano già smontato il modulo in legno e sistemato i pezzi in modo da poterli trasportare altrove. Entrambi hanno precedenti e sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato, per poi essere messi agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice.