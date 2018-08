27.08.2018 h 13:06 commenti

Smonta e ruba la grondaia di un capannone, pluripregiudicato finisce in manette

Quando la polizia è intervenuta, l'uomo aveva già rubato oltre trecento metri di filo di rame e stava sistemando la grondaia nel suo furgoncino. Il furto all'alba di oggi in via da Verrazzano

Ha appoggiato la scala al muro di un capannone dismesso, è salito fino all'estremità e con un mazzolo ha smontato una grondaia di quasi venti metri. Un'operazione che ha fatto rumore e ha svegliato i residenti della zona che hanno avvertito la polizia e fatto arrestare il ladro, un pratese di 60 anni, operaio edile, pluripregiudicato. E' successo intorno alle 6.30 di oggi, lunedì 27 agosto, in via da Verrazzano. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato la grondaia, smontata in diversi pezzi, all'interno del furgoncino dell'uomo dove sono stati rinvenuti anche 330 metri di filo di rame rubato in precedenza nello stesso capannone. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato. Il furgone, la scala e il mazzolo sono stati sequestrati. Il sessantenne, difeso dall'avvocato Gianni Giordano, è comparso davanti al giudice che ha fissato il processo per il 22 ottobre disponendo l'obbligo di firma e il divieto di lasciare l'abitazione tra le 20 e le 8.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus