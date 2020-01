07.01.2020 h 17:40 commenti

Smog, superato il limite del Pm10, riscaldamento ridotto e stop alla circolazione in Ztc per diesel Euro 2 e 3

Emessa l'ordinanza che sarà valida fino al 17 gennaio. Anche a Montemurlo e Carmignano provvedimenti per limitare l'uso di caminetti. Negli ultimi 7 giorni sono stati rilevati 6 superamenti del valore limite per la media giornaliera

E' allarme smog per la concentrazione di Pm10 nell'aria e il Comune di Prato e quelli di Montemurlo e Carmignano prendono provvedimenti. A partire da oggi, martedì 7 gennaio, fino alla mezzanotte di venerdì 17 gennaio, il funzionamento degli impianti di riscaldamento domestico nel territorio comunale di Prato dovrà essere limitato da 12 a 10 ore giornaliere e sarà vietata la circolazione di veicoli diesel Euro 2 e Euro 3 nella Ztc. Lo stabilisce l'ordinanza emessa dal Comune a causa del superamento del valore limite del parametro delle polveri sottili Pm10. Negli ultimi 7 giorni sono stati rilevati 6 superamenti del valore limite per la media giornaliera. In caso di condizioni meteo favorevoli e di rientro nei valori l'ordinanza sarà revocata.

Pertanto il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio e a biomassa va ridotto da 12 a 10 ore, con l'esclusione di ospedali, cliniche o case di cura, scuole materne e asili nido. L'utilizzo di biomassa per il riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento. E' obbligatorio inoltre spegnere i motori in caso di sosta prolungata. Le limitazioni alla circolazione saranno rese note anche attraverso i pannelli luminosi stadali del Comune di Prato. La polizia municipale effettuerà i controlli del caso per verificare il rispetto delle disposizioni.

Anche a Montemurlo sono scattate misure restrittive per cercare di contenere e ridurre le emissioni di pm10 in atmosfera. Il sindaco Simone Calamai ha firmato, oltre a quella in vigore dallo scorso ottobre, una nuova ordinanza che scatta da oggi 7 gennaio e resterà in vigore fino al prossimo 14 gennaio. Le nuove disposizioni vietano l'accensione di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione con l’esclusione delle aree non metanizzate.

In seguito agli ultimi dati comunicati da Arpat sul superamento del valore limite di polveri sottili, anche a Carmignano scattano le misure restrittive per cercare di contenere e ridurre le emissioni di polveri sottili Pm 10 in atmosfera. Il sindaco Edoardo Prestanti ha firmato oggi un'ordinanza che vieta l’uso di biomasse (legna/pellet, etc) in caminetti e stufe, a meno che questi non costituiscano l'unica fonte di riscaldamento dell'immobile oppure siano utilizzate tramite impianti ad alta efficienza. L’ordinanza impone inoltre di spegnere il motore di motocicli ed automezzi in caso di file e/o soste prolungate. L’ordinanza sarà valida, salvo proroghe, fino a domenica 12 gennaio.