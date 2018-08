20.08.2018 h 09:00 commenti

Smog, la richiesta dell'opposizione: una centralina per misurare la qualità dell'aria a Carmignano

Movimento 5 Stelle e lista Carmignano Scarpitta sindaco hanno presentato una mozione per impegnare il sindaco e la Giunta ad acquistare una centralina: "La più vicina è a Montale e il territorio confinante di Quarrata ha reso noti dati preoccupanti sulle polveri sottili"

Acquistare una centralina per rilevare le emissioni di polveri fini nell'aria a Carmignano. E' la richiesta contenuta in una mozione presentata dai capigruppo del Movimento 5 Stelle Cristina Mazzuoli e della lista Carmignano Scarpitta sindaco Mauro Scarpitta. La mozione, se approvata dal Consiglio comunale, impegnerebbe il sindaco e la Giunta ad acquistare un sistema di sorveglianza della qualità dell'aria dopo che a Quarrata, comune che confina con Carmignano, “ha reso noti dati preoccupanti riguardo le polveri sottili”. I due consiglieri sottolineano non solo le direttive europee e le normative nazionali sul monitoraggio e la riduzione degli inquinanti in atmosfera, ma anche il fatto che “la centralina più vicina a Carmignano si trova nel comune di Montale”. Nella mozione si fa anche richiesta di mettere i dati relativi ai risultati della centralina sul sito internet a disposizione dei cittadini.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

