03.04.2018 h 17:19 commenti

Smog e qualità dell'aria, i cittadini diventano sentinelle con le mini centraline. Ecco come richiederle

I dispositivi sono tarati dal Cnr ed entrano a far parte della mappatura on line dell'area metropolitana del progetto "Che aria tira?" ideato dalle Mamme no inceneritore.

Anche a Prato arrivano le centraline "fai da te" per il monitoraggio degli inquinanti atmosferici del progetto "Che aria tira?", nato da un'idea delle Mamme no inceneritore per realizzare una rete capillare e diffusa sullo stato di salute dell'aria che respiriamo nell'area metropolitana tra Firenze e Pistoia. Piccole, poco costose ma progettate da esperti informatici e tarate dal Cnr per misurare e registrare le concentrazioni di Pm10 e Pm2.5, le centraline possono essere sistemate sulla facciata o sulle terrazze della casa di chiunque ne faccia richiesta. Unica condizione necessaria è avere a disposizione una rete wifi che trasmetta i dati registrati al sito www.cheariatira.it dove è pubblicata una mappa interattiva di tutte le centraline attivate, con informazioni in tempo reale sulla situazione attuale e sullo storico.

A Montemurlo ce ne sono già 6. Quella posizionata a Oste registra spesso dati fuori dai limiti di legge o appena sotto.





"L'idea è quella di creare una rete territoriale capillare in modo da avere un quadro completo della qualità dell'aria che respiriamo. - afferma Pastacaldi - Con soli 35 euro e una rete wifi, possiamo tenere sotto controllo la situazione. Più ce ne sono, più la zona è coperta. I dati non hanno valore legale, ma sono comunque attendibili. Dove è possibile fare un confronto con le centraline Arpat, non sono state rilevate differenze sostanziali. E anzi, personalmente penso che questo sistema sia più affidabile perchè Arpat non ha un numero di centraline sufficienti a coprire l'intero territorio". A portare queste speciali micro centraline a Prato è un attivista del Movimento 5 Stelle, Paolo Pastacaldi, socio di una ditta di informatica e quindi esperto del settore, che si è messo a disposizione del gruppo per l'installazione domiciliare del dispositivo per chiunque ne faccia richiesta. La prima è stata installata una settimana fa a Viaccia, poi, sabato scorso, è arrivata quella di Santa Lucia. A breve si aggiungeranno quelle in zona Badie e a Baciacavallo. Altre 4 sono in preparazione per la Querciola, ai confini con Pistoia, il centro storico e San Giusto."L'idea è quella di creare una rete territoriale capillare in modo da avere un quadro completo della qualità dell'aria che respiriamo. - afferma Pastacaldi - Con soli 35 euro e una rete wifi, possiamo tenere sotto controllo la situazione. Più ce ne sono, più la zona è coperta. I dati non hanno valore legale, ma sono comunque attendibili. Dove è possibile fare un confronto con le centraline Arpat, non sono state rilevate differenze sostanziali. E anzi, personalmente penso che questo sistema sia più affidabile perchè Arpat non ha un numero di centraline sufficienti a coprire l'intero territorio".

A proposito. L'intento del progetto "Che aria tira?" non è quello di far concorrenza ad Arpat, ma di creare una mappatura puntuale della cencentrazione delle polveri sottili nella Piana in modo trasparente e partecipato. La rete così creata non avrà rilevanza legale, ma sicuramente farà massa critica per indirizzare eventuali interventi pubblici correttivi in zone troppo inquinate.

Chi è interessato può contattare gli attivisti sui meet up del Movimento 5 Stelle di Prato e di Montemurlo o all'indirizzo email webmaster@ctsnet.it

E.B.