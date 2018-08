23.08.2018 h 09:39 commenti

Smog, a Prato una centralina da maglia nera: superato il limite di PM10

Nel 2017 la centralina "zona Prato Pistoia" ha sfondato il tetto massimo dei 35 giorni di superamento di PM10 ed è stata tra le peggiori in Toscana per PM2,5. Valori alti, ma nei limiti, registrati dalle centraline di via Roma e di via Ferrucci

La centralina Arpat “zona Prato Pistoia” collocata a Montale è quella che nel 2017 ha registrato i valori più elevati di Pm10 di tutta la Toscana. Lo dice il rapporto sulla qualità dell'aria nella regione nel 2017 che prende in esame tutti i parametri monitorati dalla rete: oltre al PM10, PM2,5, biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, acido solfidrico, benzopirene, metalli pesanti.

Insieme alla stazione “zona Valdarno pisano e piana lucchese” installata a Capannori, quella di Prato-Pistoia è da maglia nera. Lo scorso anno il limite massimo di 35 giorni di superamento del valore medio giornaliero di PM10 non è stato infatti rispettato, mentre il limite normativo di PM2,5 è stato, seppur nei limiti, il più alto di tutta la regione dopo quello di Capannori che ha superato il limite medio annuo. Restando al PM2,5, la centralina di via Roma e quella di via Ferrucci hanno messo a segno tra le peggiori performance regionali insieme a Pisa Borghetto e a Firenze Gramsci. La maggior parte dei valori medi sono però superiori al valore massimo indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità i cui limiti sono molto più restrittivi di quelli previsti dalla normativa italiana.

Per gli altri inquinanti, invece, sia la stazione “zona Prato Pistoia” che le altre pratesi hanno registrato valori in linea con quelli delle centraline sparse in Toscana monitorate da Arpat.

Una panoramica sugli altri inquinanti: a sforare i limiti del biossido di azoto sono state le centraline fiorentine Mosse e Gramsci e la Siena Bracci. L'ozono si è invece confermato come criticità con valori di concentrazione elevati; i valori di monossido di carbonio rilevati nel 2017 sono ampiamente sotto il limite e lo stesso vale per il biossido di zolfo e il benzene e il benzopirene e i metalli pesanti.



