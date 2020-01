29.01.2020 h 11:07 commenti

Smascherati due "furbetti" del reddito di cittadinanza: denunciati marito e moglie

I carabinieri di Carmignano hanno accertato che entrambi lavoravano (lui in un circolo sportivo, lei come collaboratrice domestica) ma non lo avevano dichiarato per incassare mille euro al mese del beneficio

Due "furbetti" del reddito di cittadinanza sono stati smascherati a Carmignano grazie ai controlli dei carabinieri della Stazione e dei loro colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Prato. Al termine dell'indagini due coniugi sono stati denunciati alla Procura. In base agli accertamenti è risultato che i due percepivano senza averne i requisiti il reddito di cittadinanza per una cifra di circa 1.000 euro mensili. I carabinieri hanno accertato che marito e moglie avevano falsamente dichiarato di non percepire alcun reddito e omesso di comunicare una serie di informazioni. La verità è venuta a galla dopo numerosi servizi di osservazione e pedinamento, nonché accertamenti incrociati con le banche dati Inps. I militari di Carmignano hanno così scoperto che il marito lavorava presso un circolo sportivo mentre la moglie, avendo iniziato a lavorare come collaboratrice domestica, non aveva comunicato le variazioni di reddito per la revoca del beneficio.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

