Smart City Expo di Barcellona, Prato tra le città protagoniste

Occasione di confronto per la crescita e l'innovazione in ambito urbano. La città è stata scelta per ospitare l'Assemblea annuale 2023

Anche quest'anno il Comune di Prato ha partecipato allo Smart City Expo di Barcellona, la manifestazione internazionale dedicata alle smart cities e ai progetti urbani più innovativi.

Il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore all'Innovazione Benedetta Squittieri hanno incontrato numerose realtà europee, sia altre amministrazioni sia aziende, tra cui alcune pratesi, che si occupano di soluzioni tecnologiche per gli ambienti urbani, dall'infomobilità alla gestione dei servizi ai cittadini.

"Lo Smart City Expo è l'occasione per confrontarsi sulle prospettive di crescita dell'innovazione in ambito urbano, consolidare le relazioni con le altre realtà europee, le smart city e le città carbon neutrality con le quali condividiamo progetti e obiettivi comuni - spiega il sindaco Matteo Biffoni -. In pratica questo si traduce in servizi sempre più agevoli per i cittadini, ma anche un'organizzazione migliore della mobilità e degli spazi urbani".

Durante la manifestazione il sindaco Biffoni e l'assessore Squittieri hanno incontrato i rappresentanti di Mayor cities of Europe e della città di Larissa (Grecia) che ha ospitato l'ultima edizione: "Iniziamo a lavorare perché Prato è stata scelta per ospitare l'Assemblea annuale 2023, quando tutte le città europee si confronteranno su questi temi - sottolinea Squittieri -. Ci auguriamo che possano aderire alla rete e partecipare anche le città ucraine: proprio al sindaco di Kiev, presente all'Expo di Barcellona, è stato avanzato questo invito perché è fondamentale tenere saldo il legame con le città ucraine martoriate dalla guerra".



