08.09.2022 h 13:16 commenti

Blitz della polizia nel cantiere di San Fabiano dopo gli esposti dei residenti

L'edificio era diventato rifugio per sbandati e delinquenti. All'interno trovate undici persone che sono state denunciate. Da tempo gli abitanti della zona chiedevano un intervento delle forze dell'ordine

Smantellato il bivacco in via San Fabiano all'interno di un cantiere diventato da anni il ritrovo di sbandati. Ieri mattina 7 settembre l'intervento delle volanti della Polizia che da tempo monitora la zona. L'area, dove dopo anni di abbandono sono ripresi i lavori per la realizzazione di una palazzina e di alcuni parcheggi, è particolarmente problematica infatti con varie petizioni, i residenti hanno chiesto che venisse sgomberata .( legg i)Denunciate le undici persone, tra i 25 e i 37 anni, che dormivano all'interno del cantiere per occupazione di edifici e terreni. Sei provengono da Paesi africani, uno di nazionalità cinese,gli altri sono italiani. Quattro le denunce anche per inottemperanza al foglio di via.